München - Mehr Einsätze, mehr Raufereien und mehr Sexualdelikte. Trotzdem zeigt sich die Polizei am Ende dem 186. Oktoberfest zufrieden. 1.915 Einsätze waren es in den vergangenen 16 Tagen (plus 7,2 Prozent). Der Tag mit der stärksten Belastung war der mittlere Wiesn-Samstag mit 243 Einsätzen.