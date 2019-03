David Alaba fehlte Österreich

In Haifa hatte der frühere Bundesliga-Profi Marko Arnautovic (8.) das Team Austria noch planmäßig in Führung gebracht. China-Legionär Eran Zahavy (34., 45.) drehte dann noch vor der Pause das Spiel, ehe er mit einem Sonntagschuss in der 55. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Munas Dabbur (66.) von Red Bull Salzburg machte auf Vorarbeit von Zahavy die Blamage für die Alpenrepublik perfekt. Der Ex-Bremer Arnautovic (75.) konnte nur noch verkürzen.