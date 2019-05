40 Prozent Lohnnebenkosten für Löwen-Spieler

3 Millionen Euro Spielerbudget: Wettbewerbsfähigkeit bedeutet Investitionen in den Kader. Topverdiener soll nach AZ-Informationen Quirin Moll sein. Aus Osnabrück ist derweil zu hören, dass Sechzig teils das Dreifache an Spielergehältern bezahle. Scharold bestätigte, dass er die teuren Lebenshaltungskosten auch für Profifußballer in München berücksichtigen müsse. Zudem sprach er von 40 Prozent Lohnnebenkosten für Spieler, zum Beispiel für die Berufsgenossenschaft, "was sehr viel ist".