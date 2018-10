Sydney - Immerhin zwei behalten an diesem Tag in Sydney ihre Fassung: Das Koala-Pärchen Wattle und Ruby in Australiens größtem Zoo lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Weder durch den königlichen Besuch noch durch die vielen Offiziellen und schon gar nicht durch all die Kameraleute. Die beiden hängen einfach nur in ihrem Eukalyptusbaum und kauen sehr gemächlich dessen Blätter.