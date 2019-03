Das Klinikum verteidigt den Platz. Durch die deutlich kürzeren Wege würden im Notfall lebensrettende Minuten gespart. Der Helikopter könne das Dach nicht – wie den Hangar – an der Westseite von Süden her anfliegen, weil dort das Bettenhaus im Weg steht. "So ein Hubschrauber muss nach dem Luftfahrtrecht beispielsweise auch durchstarten können“, argumentiert Jauch weiter.

Er betont, dass nur Landungen mit Notfall-Patienten hier stattfinden sollen. Das sei nur etwa ein Viertel aller Flugbewegungen. Kehrt der Hubschrauber von einem Einsatz, bei dem der Patient in eine andere Klinik geliefert wurde, zurück, landet er am Hangar. Dorthin kehrt er auch jedes Mal zurück, wenn ein Patient am HLG abgeliefert wurde. Der Verkehr soll nach den Gutachtern im tolerablen Bereich bleiben, die Zahl der Stellplätze am Klinikum bleibt gleich.

Der Freistaat investiert dafür viel Geld: Rund eine Milliarde wird das Megaprojekt kosten, sagt Philipp Wiedemann vom Staatlichen Bauamt München 2.

LMU Klinikum Großhadern: Bauvorhaben in der Übersicht

1. Forschungsbauten: Für Diagnostik und Forschung mit 6.500 Quadratmetern Nutzfläche

2. Neubau Diagnostikum: Gemeinschaftliches Diagnostikzentrum der TU und LMU, 14.000 Quadratmeter Nutzfläche

3. Parkhaus/Parkpalette: Mit zirka 1.700 Stellplätzen

4. Neubau Herz-, Lungen und Gefäßzentrum: Organzentrum für Herz-, Lungen- und Gefäßerkrankungen mit Hubschrauberlandeplatz, zirka 28.000 Quadratmeter Nutzfläche und 430 Betten

5. Neubau Onkologisches Zentrum: Interdisziplinäres Organzentrum für Tumorerkrankungen, 26.000 Quadratmeter Nutzfläche, 188 Betten

6. Verwaltungsgebäude: Zwei Bürogebäude mit 80 bis 100 Büroarbeitsplätzen

7. Noch nicht überplant: Dieses Baufeld wird erst im zweiten und in den darauf folgenden Bauabschnitten entwickelt

8. Neues Hauner: Die Haunersche Kinderklinik zieht vom Standort Innenstadt um, zirka 18.000 Quadratmeter Nutzfläche

Uniklinikum - Der Zeitplan

Die Planungen für den ersten Bauabschnitt:

Juni 2019: Beginn des Planungswettbewerbs

August 2020: Ende des Wettbewerbs

2021/2022: Bau des Parkhauses

Cirka 2024/25: Baubeginn erster Bauabschnitt

Cirka 2029/30: Fertigstellung erster Bauabschnitt mit Landeplatz

Das passiert mit dem Campus Innenstadt

Das mit den Geburtskliniken ist ja immer so eine Sache: Erst gibt’s immer zu wenige davon und bisweilen müssen sie dann auch noch umziehen. Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die sich derzeit noch in der Maistraße befindet, wandert nach Großhadern. Ende 2020 soll der Umzug nach derzeitiger Planung durch sein. Noch im Gespräch sind Ambulanzen und das Brustzentrum.

Ein wenig länger dauert’s noch für das Haunersche Kinderspital und das darin befindliche Integrierte Sozialpädiatrische Zentrum der LMU. Sie werden erst 2025/26 ebenfalls nach Großhadern umziehen – in das hier entstehende Spital "Das Neue Hauner“.

Teile der innerstädtischen Klinik werden aber im Areal um die Nußbaumstraße bleiben. In der dort entstehenden neuen Portalklinik an der Ecke Ziemssenstraße kommt beispielsweise eine Geburtshilfestation unter.

Am 28. März gibt es im Hörsaal des Uniklinikums ein Planungsgespräch für die Bevölkerung. Beginn: 18.30 Uhr

Lesen Sie auch: Neue Radiologie in Großhadern eröffnet