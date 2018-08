Mediziner mit Mobilfunk Neues Projekt in Bayern: Der Notarzt kommt - per Video

Denn die Bodycam, die Bilder von Verletzungen direkt aus dem Bett oder vom Unfallort an den Arzt in der Leitstelle senden kann, funktioniert nur mit einer stabilen LTE-Verbindung, sagt Projektleiter Klaus Graf. "Da müssen wir etwas machen, aber es ist natürlich auch Bundsache und die der privaten Telekommunikationsgesellschaften", kommentierte Herrmann. Die Methode könnte vor allem für den ländlichen Raum Verbesserungen bei der Patientenversorgung bieten. "Move the information, not the doctor", beschrieb Herrmann das Motto.