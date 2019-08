Kovac: "Sowas gehört sich nicht"

Doch danach fand Kovac klare Worte und sprang für Perisic in die Bresche. Der Grund: Medien und Experten hatten den Vize-Weltmeister unter anderem als "Notlösung" bezeichnet. Im Interview mit der ARD legte Kovac los: "Ich muss mal Folgendes sagen: Grundsätzlich finde ich, die Debatte ist fehl am Platz – man macht hier einen Spieler schlecht. Egal, ob er kommt, ob er nicht kommt, ich finde, sowas gehört sich nicht." Ihm zufolge habe jeder Spieler den nötigen Respekt verdient – "und man kann nicht über eine B-, C- oder X-Lösung sprechen. Ich denke mir, wir müssen uns mal alle hinterfragen, ob das, was in der letzten Zeit hier lief und läuft rechtens ist."