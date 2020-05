Münzen als Propagandamittel? Klingt zunächst ja mal wenig schmeichelhaft. Doch haben auch die Päpste früh erkannt, seit etwa 1550, dass ein bisserl Eigenwerbung und Selbstdarstellung der eigenen wie kirchlichen Sache durchaus dienlich sein konnte – Propaganda in eigener Sache sozusagen. Die Tradition, jedes Jahr am Peter- und Pauls-Tag (29. Juni) eine offizielle Papst-Medaille herauszugeben, hat sich übrigens keineswegs erübrigt, sondern bis heute erhalten – Social Media und Live-Streaming zum Trotz. Die Staatliche Münzsammlung in der Residenz besitzt 2800 dieser päpstlichen Münzen, Abzeichen und Medaillen, wovon jetzt in der Sonderausstellung "Glänzende Propaganda" die interessantesten Stücke erstmals gezeigt werden. Oberkonservator Kay Ehling hat die AZ vorab durch die Sonderschau geführt – freilich mit Abstand und Mundschutz, Ordnung muss sein. In Vitrinen, frei von Spiegelungen und raffiniert beleuchtet, liegen sie da, die Schätze aus dem Vatikan. Was die wohl wert sind?