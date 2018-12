Aus Angst vor Altersschwachsinn wie bei seinem Bruder erschoss Max von Pettenkofer sich am 10. Februar 1901 im Alter von 83 Jahren. Sein Grab ist auf dem Alten Südlichen Friedhof.

Prost auf die Gesundheit

Der Streit Pettenkofers mit dem Mediziner, Mikrobiologen und Hygieniker Robert Koch ist heute beinahe bekannter als Pettenkofer selbst: Die beiden wurden sich nicht einig über die Ursache der Cholera.

Pettenkofer – inzwischen 74 Jahre alt – wollte unbedingt beweisen, dass Bakterien allein keine Erkrankung hervorrufen können, wie Koch behauptete, sondern dass der Ausbruch der Krankheit immer mit mangelnder Hygiene zusammenhängt. Deshalb schluckte er 1892 vor Zeugen eine frisch gezüchtete Cholera-Bakterienkultur.

Das hätte ihn vermutlich das Leben gekostet, wenn er nicht als Kind bereits in Kontakt mit Cholera-Erregern gekommen wäre. So erkrankte Pettenkofer nicht und fühlte sich in seiner Annahme bestätigt – zu Unrecht.

Ruhm und Ehre

In seiner Rede zum Tod von Max von Pettenkofer im November 1901 erzählte sein Kollege Carl von Voit unter anderem von dessen kurzem Ausflug in die Schauspielerei: Pettenkofers Pflegevater, sein Onkel Franz Xaver, habe ihm wegen "eines geringfügigen Versehens" einmal vor den anderen Lehrlingen seiner Apotheke eine Backpfeife verpasst. Daraufhin habe Max Pettenkofer, gerade 20 Jahre alt, nicht mehr mit seiner Ehre vereinbaren können, bei ihm zu wohnen, zog aus und warf die Arbeit bei ihm hin.

"Er fand momentan keinen anderen Weg, sich ein Auskommen zu verschaffen, als Schauspieler zu werden", berichtet von Voit. Pettenkofer war kurze Zeit am Theater in Regensburg und am Stadttheater in Augsburg, aber ihm "blieb der Erfolg aus, und die Augsburger Zeitungen sprachen sich über seine dramatischen Leistungen sehr reserviert aus".

Erst als seine Cousine Helene ihm versprach, ihn zu heiraten, "wenn er wieder ein ordentlicher Mensch würde und zu den Studien zurückkehrte", gab Pettenkofer die Künstlerlaufbahn auf und kam wieder nach München.

Platin und Brühwürfel

Da Pettenkofers Fachgebiet Hygiene erst von ihm erfunden werden musste, forschte er davor in vielen Gebieten – zum Beispiel war er im Labor von Justus von Liebig an der Entwicklung eines Fleischextraktes beteiligt, das ursprünglich ein Nährmittel für die ärmere Bevölkerung sein sollte.

Der "Suppenwürfel nach Liebig" bewährte sich als Speisewürze und war Vorläufer zum Beispiel von Maggi Würze. Bei seinem ersten Job im Königlichen Münzamt, wo altes Silbergeld eingeschmolzen und neu geprägt wurde, ließ er diverse Münder offenstehen, als er herausfand, dass in den alten Silbermünzen Spuren von Gold und Platin enthalten waren – und ein chemisches Verfahren entwickelte, die wertvollen Metalle beim Schmelzen abzuscheiden.

Das so gewonnene Gold deckte dabei nahezu die Umprägungskosten.

