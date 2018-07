Oliver Beer leitet Training

Nach dem trainingsfreien Montag sind die Sechzger am Dienstag voll in die Vorbereitung eingestiegen, allerdings ohne die Sportliche Leitung: Sowohl Trainer Daniel Bierofka (Trainerlehrgang in Hennef), als auch Sportchef und Aushilfscoach Günther Gorenzel (Auffrischung seines Trainerscheins bei einem Lehrgang in Dresden) fehlten entschuldigt.