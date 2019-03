München - Die Preise für Helles und Rüscherl, der Frauenanteil oder die Anzahl der Spielautomaten: Martin Emmerling lässt in seinem Boazn-Quartett die Münchner Stüberl in neun Kategorien gegeneinander antreten. Jetzt ist das rauschige Spiel in einer neuen Ausgabe erschienen.