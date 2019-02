"Es war meine Absicht, hier in diesem Stadion Persönlichkeiten auf den Platz zu bringen, die schon vieles erlebt haben in ihrem Fußballerleben", sagte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz nach dem 0:0-Erfolg in Liverpool. Und dann fügte der Kroate, etwas kryptisch, hinzu: "Letzten Endes kam die Verletzung von Leon mir zugute. Aber es war nicht so, dass Javi nicht in meinen Planungen drin war. Er war absolut drin." Nur: Es hätte einer weichen müssen aus dem Dreier-Mittelfeld mit zwei Sechsern und einem diesmal ebenfalls verteidigenden Zehner.