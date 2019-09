"Marsch der Hoffnung" "Angela Merkel und die Flüchtlinge": Das erwartet die Zuschauer

Anders als man bei dem Thema vielleicht denken könnte, spielt "Wir schaffen das!" - jener verkürzte Satz von Angela Merkel (65), den sie in der Bundespressekonferenz am 31. August 2015 bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland geäußert hatte - in dem Dokudrama keine Rolle. "Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge" (4.9., 20:15 Uhr, ZDF) setzt genau vier Tage später, am 4. August 2015 um 7:30 Uhr, an.