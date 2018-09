Acht volle Jahresgehälter für 60 Quadratmeter

Der zeigt an, wie viele durchschnittliche Brutto-Jahreseinkommen man hinlegen muss, um sich eine 60-Quadratmeter-Wohnung in Zentrumsnähe zu kaufen. In München sind es acht Jahresgehälter – 2008 waren es noch vier. In Hongkong sind es unbegreifbare 22.