Mareile Höppner im Interview Darum wird die Queen niemals abdanken

Die Queen äußert sich nicht nur selten, auch an ihrem Gesicht kann man nur schwer etwas ablesen. Als US-Präsident Trump sie bei seinem Besuch erst warten ließ und dann vor ihr die Ehrengarde entlangschritt, war ihr aber das Missfallen anzusehen. War das für Elizabeth II. eine überraschende Reaktion?

Höppner: Mich hat das nicht überrascht. Was die Queen nicht mag - und das kann man auch an ihrem Gesicht ablesen - ist Unhöflichkeit ihrer Person gegenüber. Da ist sie sehr empfindlich und das ist schon immer so gewesen. Selbst wenn eine charmante Frau wie Michelle Obama den Arm um sie legt, ist das etwas, was die Queen nicht begreift. Das lehnt sie ab. Und ein Donald Trump muss für diese Frau ein Affront sein.

Prinz Charles feiert demnächst seinen 70. Geburtstag. Sie schreiben, dass einige Beobachter fürchteten, er könne seine Rolle als König irgendwann zu aktiv ausfüllen und sich in die Politik einmischen. Hat sich diese Einschätzung mit den Jahren verändert?

Höppner: Ich denke, dass er zuhause mit seiner geliebten Camilla nach wie vor harsche politische Meinungen vertritt. Aber er ist über die Jahre ruhiger geworden und passt sich diplomatischer an die Situationen an. Die Jahre, in denen er sich in die Londoner Architekturszene eingemischt hat, sind vorbei. Lange Zeit hatte es auch ein Raunen gegeben über die Briefe mit Verbesserungsvorschlägen, die er an britische Politiker geschrieben hat. Dabei handelte es sich aber um Kritik, was allein seine Themen betrifft - und die wird er auch immer vertreten. Er macht sich stark für Umweltengagement und moderne, grüne Landwirtschaft. Und das wird er weiter tun, weil ihm diese Themen so wichtig sind. Er ist eben vor allem Landwirt und Businessman mit Umweltgedanken. Er betreibt ein florierendes Unternehmen: Von Keksen bis Marmelade produziert Charles alles.

Wie wird das Volk auf ihn als König reagieren?

Höppner: Er hat zuletzt an Sympathien dazugewonnen. Früher hatte er im Übrigen unglaublich hohe Sympathiewerte. Er war mal ein absoluter Womanizer, die Presse ist ihm hinterhergereist und hat ihn beäugt. Dann kam Diana und seine schwierige Zeit begann. Auch in der Zeit, in der die Ehe glücklich war, hatte er zu kämpfen. Der Lichtstrahl ging plötzlich auf eine andere über, nämlich auf seine Frau, sie stand im Mittelpunkt. Inzwischen hat er sich aber gefunden, vor allem durch die Ehe mit Camilla, für mich ist das die größte Lovestory überhaupt im britischen Königshaus. Heute hat er das Leben, das für ihn wunderbar passt. Er könnte wahrscheinlich darauf verzichten, König zu werden.

Es hat immer mal wieder Spekulationen gegeben, Charles könnte zugunsten von Prinz William auf den Thron verzichten. Stand das Ihrer Meinung nach im Königshaus jemals ernsthaft zur Debatte?

Höppner: Sicherlich würde Charles das seinem Sohn sofort zutrauen und auch gönnen. Aber in dieser Familie geht es um Pflichterfüllung und da ist so etwas überhaupt nicht vorstellbar. So wie die Queen nicht abdanken wird, wird auch Charles nicht übersprungen werden. Charles wird aber ein König in gehobenem Alter sein, wenig reisefreudig. Insofern muss man diese Familie mehr als Clan sehen, der gemeinsam regieren wird. Das ist die Lösung. Das heißt aber nicht, dass Charles nicht König wird. Wir werden sicher eine Inthronisierung von Charles erleben.