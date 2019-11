FC Bayern steht in der Bundesliga unter Druck

Matthäus tippt vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund auf einen Heimsieg seines ehemaligen Vereins. "München weiß mit dem Druck umzugehen", sagte der 58-Jährige und erinnerte an das deutliche 5:0 in der vorigen Saison.