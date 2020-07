Alter ist bunt! Die Besonderheit der Biografie älterer LGBTI* soll Berücksichtigung finden. Im Alter muss achtungsvolle Begleitung, Betreuung und Pflege in diskriminierungsfreier Umgebung gewährleistet sein.

Erinnert Euch! "Wir fordern Unterstützung für konkrete Maßnahmen, die den Dialog zwischen den Generationen, die Begegnung ermöglichen", steht da. Hier in der Stadt will die Community ein Projekt mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen angehen und die geplante Ausstellung zur Geschichte von LGBTI* umsetzen.

Bleiberecht für Geflüchtete! In 70 Ländern der Welt ist Homosexualität illegal und steht unter Strafe, in zwölf Ländern droht die Todesstrafe. Deutschland gewährt Asyl für Menschen, die in ihren Herkunftsländern aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität bedroht sind, in der Praxis wird den Betroffenen dieses Recht aber oft verwehrt. Zudem wird gefordert, Ankerzentren dichtzumachen.

Schließt euch an! LGBTI* müssen sichtbarer werden. Der CSD versteht sich als Plattform für die Münchner und die Szene aus ganz Bayern, nicht nur während der Events im Juli. Aktivismus schafft Sichtbarkeit und Sichtbarkeit von LGBTI* verändert die Haltung der Menschen: Sie akzeptieren, wie bunt die Gesellschaft um sie herum ist.

Lesen Sie auch: LGBT*-Berater Plaß - "Es ist noch ein weiter Weg!"