München - Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Bayerischen Landtag hat sich in ein Bauprojekt in Sendling eingemischt. An der Reutberger Straße plant die Stadt den Bau einer zweizügigen Realschule, einen Hort sowie ein "Haus für Kinder". Architektur und Masse gefallen den Landtagsmitgliedern nicht. Damit stellen sich die Politiker an die Seite der Anwohner. Die hatten Unterschriften gesammelt und sie mit einer Petition in den Landtag eingebracht. Darin bemängeln sie die fehlende Rücksicht auf Baudenkmäler sowie ein mangelhaftes Verkehrskonzept.