Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Unübersichtliche Lage?

Die Notfallversorgung ist in Deutschland in drei jeweils eigenständige Bereiche gegliedert: ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Rettungsdienst und Notaufnahmen der Krankenhäuser. Außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten der Hausärzte sei die Versorgungssituation im ärztlichen Bereitschaftsdienst für Patienten unübersichtlich: "Sie wissen häufig nicht, wann und wo sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen können, oftmals gibt es gar keine festen Bereitschaftspraxen, sondern der Notdienst findet in der Praxis der jeweils diensthabenden Ärzte statt."