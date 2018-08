Manfred Weber im Anflug Europäische Union: Ein Niederbayer als neuer Juncker?

Weber selbst hält sich noch bedeckt. Es bleibe dabei, sagte sein Sprecher am Freitag der AZ, dass zunächst Gespräche zu führen seien. „Eine Entscheidung wird in den kommenden Wochen fallen.“ Für eine Kandidatur hat Weber laut diversen Medienberichten mittlerweile den Segen von ganz oben. Angela Merkel wolle Weber unterstützen, der Europapolitiker soll laut „Spiegel“ am Dienstag der CDU-Chefin seine Absichten vorgetragen haben. Einwände der Kanzlerin: keine. Immer wieder hatte es geheißen, die Kanzlerin wolle den in Brüssel beliebten Wirtschaftsminister Peter Altmaier (60) auf den Kommissions-Thron hieven. Pustekuchen. Auch EU-Kommissar Günther Oettinger macht sich für den CSU-Vize als Juncker-Nachfolger stark.