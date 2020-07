Ein Radlfahrer wird im Biergarten "umzingelt und zusammengebrüllt"

Um sein Leben bangte am Vatertag ein Biker am Taubenberg bei Warngau. Michael G. aus dem Landkreis Erding wurde auf einem Feldweg von einem Landwirt mit seinem Bulldog verfolgt. In seiner Not wandte sich der 41-Jährige an einen anderen E-Biker.