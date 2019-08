Allen Diskussionen um den Kohlendioxidausstoß und die Enge in deutschen Städten zum Trotz stellte Audi den "Q8" und BMW den "X7" auf die dicken Räder. Mercedes hält mit seinem ähnlich üppig dimensionierten "GL" dagegen. Insbesondere in den USA und China sei die Nachfrage an den automobilen Dickschiffen deutscher Provenienz enorm, so die Konzerne. Man produziere schließlich nicht nur für den deutschen Markt.