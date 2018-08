Mail aus der "GNTM"-Redaktion Cheyenne Ochsenknecht will nicht zu Heidi Klum

Deutliche Absage von Cheyenne Ochsenknecht (18) an Heidi Klum (45) und ihre ProSieben-Show "Germany's next Topmodel". Die Tocher von Uwe (62) und Natascha Ochsenknecht (53) postete in ihrer Instagram-Story eine E-Mail aus der Redaktion von GNTM, die sie offenbar gerne als Teilnehmerin in der neuen Staffel gehabt hätte. Wörtlich heißt es, dass man auf Ochsenknecht aufmerksam geworden wäre und fragen möchte, ob "grundsätzlich Interesse besteht, bei uns teilzunehmen."