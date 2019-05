München - Dass die SPD-Oberbürgermeister am 1. Mai auf dem Marienplatz sprechen, hat Tradition. Man lässt sich beklatschen, verspricht Solidarität mit den Beschäftigten der Stadt – und geht wieder. Konkrete Versprechen haben die Oberbürgermeister in der Regel nicht im Gepäck. Und so war der Auftritt von Dieter Reiter am Mittwoch durchaus etwas besonderes. Denn der OB hatte für viele städtische Mitarbeiter ein schönes Zuckerl dabei. Reiter versprach eine Verdopplung der München-Zulage.