Halbfinale für FC Bayern Basketball: Revanche gegen Vechta?

"Wenn wir so spielen, wie wir in den ersten drei Spielen gespielt haben, dann war’s das mit der Saison", sagte Pesic. "Wir haben Braunschweig in jedem Spiel die Tür offen gehalten. Sie hatten immer die Chance, zu gewinnen – und das ohne ihre beiden besten Spieler." In der nächsten Runde kommt in jedem Fall ein noch stärker besetzter Gegner auf die Bayern zu. Momentan sieht es nach Überraschungsteam Vechta aus, das in der Serie gegen Bamberg mit 2:1 führt.