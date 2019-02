Nach fast 45 Jahren als Polizist ist Werner Feiler gestern mit einem Festakt im Jagd- und Fischereinmuseum in den Ruhestand verabschiedet worden. Der scheidende Vizepräsident nutzte in Anwesenheit von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Gelegenheit, um für Unterstützung für die Kollegen zu werben. "Polizisten in der Großstadt sind übermäßiger Belastung ausgesetzt", betont er. "Sie riskieren ihr Leben."