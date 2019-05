Magische Nacht an der Anfield-Road "Was für ein Comeback" - Die Promis gratulieren Jürgen Klopp zum Sieg

Die vergangene Nacht wird nicht nur an der Anfield-Road lange im Gedächtnis bleiben. Jürgen Klopps Liverpool FC hat in einer fast schon magischen Aufholjagd einen 0:3 Rückstand (nach Hinspiel) gegen den FC Barcelona in ein 4:3 verwandelt. Die Mannschaft ist damit in das Finale der Uefa-Champions-League eingezogen. Die Sportwelt ist aus dem Häuschen - und auch unter den Promis hat so manch einer mit den "Reds" mitgefiebert.