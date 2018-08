Niko Kovac: "Robert weiß, wie ich über ihn denke"

In den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 knackte Lewandowski jeweils die magische 30er-Marke mit einer Punktlandung, 2017/18 scheiterte er denkbar knapp. Er konnte 29 Treffer auf seiner Habenseite verbuchen. "Er ist weltweit sicherlich unter den Top drei Stürmern auf dieser Position", lobte Bayerns neuer Trainer Niko Kovac den Serientäter in Sachen Torerfolg in der "Sport Bild", "wir werden ihn daher mit Sicherheit nicht abgeben. Das ist die Aussage, die ich ihm mitgegeben habe. Robert hat das akzeptiert. Das hat mich sehr gefreut. Robert weiß, wie ich über ihn denke und was ich von ihm halte."