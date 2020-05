Bei "Let's Dance" gibt es für die Zuschauer ein Wiedersehen mit Cindy aus Marzahn. Ilka Bessin (48, "Abgeschminkt") wird am Abend (01.05., 20:15 Uhr bei RTL) in die Rolle schlüpfen, die sie einst berühmt machte und ihren Magic-Moment-Tanz präsentieren. Der Auftritt als ihr Alter Ego soll allerdings eine Ausnahme bleiben, erzählt die Komikerin. In pinken Jogginghosen, mit blonden Haaren und viel Make-up auf der Bühne zu stehen, gehöre definitiv der Vergangenheit an. Lediglich "für den guten Zweck" würde sie das Cindy-Kostüm erneut aus dem Schrank holen.