Berchtesgaden - Diese Tour hatten sich die beiden Wanderer aus Baden-Württemberg mit Sicherheit anders vorgestellt: Am Sonntagmorgen waren der 48-Jährige und sein 55-jähriger Begleiter an der Ostwand des Watzmanns gestartet. Nachdem sie eine Nacht in einem behelfmäßig errichteten Lager geschlafen hatten, setzten sie ihren Weg am Montag fort.