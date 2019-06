Sportliche Planungssicherheit bräuchten die Sechzger aber jetzt. Die Vorbereitung startet am Montag, die Saison in der Dritten Liga beginnt am 19. Juli. Die Abstiegsangst ist mittlerweile beim Hauptsponsor in Neuperlach angekommen. "Die Bayerische" drängt auf eine Entscheidung der Giesinger. Zwischen den Stühlen sitzt in dieser Gemengelage 1860-Geschäftsführer Scharold.