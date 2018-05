München - Der TSV 1860 hat auf die Stellungnahme von Investor Hasan Ismaik, finanzielle Mittel bereitstellen zu wollen, reagiert. Präsident Robert Reisinger sowie seine Vizepräsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmidt erklärten am Dienstag in einer Pressemitteilung, dass man der "Ankündigung unseres Mitgesellschafters, den Profifußball in der kommenden Saison, unabhängig von der Spielklasse, mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausstatten zu wollen", begrüße.