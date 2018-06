"Ein großes Dankeschön von der sportlichen Leitung an Hasan Ismaik. Wenn er dem Verein nicht wohl gesonnen gewesen wäre, wären keine Topspieler möglich gewesen", erklärte Sportchef Günther Gorenzel am Montag über die Einigung mit dem Jordanier und kündigte für Dienstag weitere Neuzugänge an.