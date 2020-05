Fans kaufen Karten im Wert von 279.000 Euro

Wie der Verein am Dienstag auf AZ-Nachfrage mitteilte, haben bereits 15.000 Anhänger an der Aktion teilgenommen. Dazu zählen sowohl diejenigen, die sich im Vorfeld der Krise eine Dauer- oder Tageskarte gekauft haben und durch ihre Teilnahme auf eine Rückerstattung verzichten als auch die, die sich praktisch als Spender an der Aktion beteiligen. Bei einem Einzelpreis von 18,60 Euro pro Karte wurden also Geistertickets im Wert von 279.000 Euro veräußert!