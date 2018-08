Dethleffs Globetrotter - Eineinhalb-Zimmer-Appartement auf Rädern

Stolze Zahlen und Daten, die durch das Interieur und die elegant im Zwischenboden oder hinter Holzwänden versteckte Technik noch übertrumpft werden. Man könnte es auch so sagen: Der Globetrotter ist ein echtes Eineinhalb-Zimmer-Appartement auf Rädern. Bis zu sechs Fahrgäste können sich hier aufhalten, diverse geschickt angeordnete Türen sorgen für Privatsphäre. Aber vielleicht erklärt eine Besichtigungs-Tour von vorne nach hinten die Wohnsituation am besten. Das Fahrerhaus mit den Iveco-Armaturen lässt sich per absperrbarer Tür abtrennen. Dann folgt rechts eine Längssitzbank und links eine Quersitzgruppe für vier Personen, gegen Aufpreis sind auch die zwei Sitze gegen die Fahrtrichtung mit Dreipunkt-Gurten ausgestattet. Rechts schließen sich die breite, mit stabilem Schließsystem versehene und in die Zentralverriegelung integrierte Tür und die Kombination aus großem Kühlschrank, Gefrierschrank und Backofen an. Gegenüber ist die leicht geschwungene Küche mit dreiflammigem Gasherd und Spüle plus vielen Schränken angeordnet.