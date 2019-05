FC Bayern wartet seit 19 Jahren auf Heim-Meisterschaft

Die letzte Meisterschaft, die die Bayern vor heimischem Publikum rechnerisch klar machten, liegt mittlerweile 19 Jahre zurück. Im Jahre 2000 sicherten sich die Münchner in einem legendären Finish die Schale am allerletzten Spieltag durch einen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen. Bayer Leverkusen, noch am 33. Spieltag Tabellenführer, verspielte den sicher geglaubten Titel durch eine völlig überraschende 0:2-Pleite bei der SpVgg Unterhaching.