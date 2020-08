Ein Jahr lang soll ein Gerüst vor die Fenster

Auf fünf Stockwerken sind 91 Wohnungen untergebracht. Jede hat ein eigenes Bad. Die Miete ist für die Lage unterhalb des Nockherbergs regelrecht günstig, die U-Bahnhaltestelle Kolumbusplatz liegt direkt vor dem Haus, der Auer Mühlbach plätschert im Hinterhof. Keine 400 Euro kalt kostet eine Wohnung. Das soll sich künftig ändern. Der neue Besitzer hat bereits eine Mieterhöhung angekündigt.

Und obendrein soll es weitreichende Umbaumaßnahmen geben. "Die Bestandswohnungen werden ertüchtigt und die Allgemeinflächen werden verbessert", teilt eine Sprecherin von Jargonnant Partners auf AZ-Anfrage mit. Zudem soll das Dachgeschoss ausgebaut werden.

Deshalb soll das Gebäude eingerüstet werden – ein ganzes Jahr lang. Die Fenster sollten nach Möglichkeit zwischen acht und 18 Uhr werktags geschlossen bleiben, so haben es mehrere Parteien dem Mieterverein geschildert.

"Es kann schon der Eindruck entstehen, dass der Vermieter es den Bestandsmietern während des Ausbaus des Dachgeschosses ungemütlich machen möchte", sagt Volker Raststätter, Geschäftsführer des Mietervereins. Der Verein prüfe nun, ob die ausgesprochenen Mieterhöhungen überhaupt angemessen seien.

"Für die Dauer der Baustelle sollten Mieter ihre Miete auf jeden Fall nur unter Vorbehalt bezahlen. Und nach Abschluss der Bauarbeiten eine angemessene Mietminderung für die Zeit der Arbeiten vom Vermieter verlangen", sagt er. Häufig habe solch eine Ankündigung zur Folge, dass Mieter ausziehen würden, weil sie sich den Strapazen einer langwierigen Baustelle nicht aussetzen wollten.

Projekt Falkenstraße: Thema im Bezirksausschuss

Bereits vor einem Jahr war das Projekt Falkenstraße Thema im Bezirksausschuss Au-Haidhausen. Schon damals war der Umfang der Umbaumaßnahmen kritisiert worden. Inzwischen hat die Stadt eine abgespeckte Version der Sanierung auf dem Tisch: Im April ist bei der Lokalbaukommission ein Antrag auf den Neubau des Dachgeschosses eingegangen. "Dadurch wird zusätzlicher Wohnraum von rund 325 Quadratmetern entstehen", so die Sprecherin von Jargonnant Partners – und zwar in Form von "vier familiengerechten Wohnungen".

Laut Planungsreferat plant der Antragssteller zudem die Zusammenlegung einiger Wohnungen in den unteren Geschossen – aus acht Apartments sollen vier Wohnungen werden, heißt es aus dem Planungsreferat. Im Erdgeschoss sollen Balkone angebracht werden, der Aufzug wird erneuert.

Für den Bauherrn läuft scheinbar nicht alles so rund wie geplant. Mitarbeiter des Sozialreferats haben die Wohnanlage unlängst besichtigt. "Die Abteilung Wohnraumerhalt in unserem Amt für Wohnen und Migration hat ein zweckentfremdungsrechliches Verfahren eingeleitet", sagt ein Sprecher des Referats.

Das Bauprojekt auf dem Paulaner-Gelände verändert das Viertel

Das kann die Stadt immer dann tun, wenn dem Münchner Wohnungsmarkt offenkundig bezahlbarer Wohnraum entzogen wird, etwa wenn Mietwohnungen lange leer stehen oder als Ferienwohnungen untervermietet werden.

Ansonsten hat die Stadt nur wenig Handhabe. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz und liegt zwar am Erhaltungssatzungsgebiet Untere Au – aber eben nur an der Grenze des Viertels, in dem verschärfte Bauregeln gewährleistet werden sollen, damit die Bevölkerungsstruktur erhalten bleibt.

Dass sich das Viertel wandeln wird, ist unausweichlich. Allein der massive Wohnungsbau auf dem ehemaligen Paulaner-Betriebsgelände wird den Stadtteil verändern. Noch fließen die Kaufpreise von etwa 10.000 Euro pro Quadratmeter nicht in den Mietspiegel ein. Gerade haben die ersten Eigentümer begonnen, ihre Wohnungen – auch an der Falkenstraße – zu vermieten. 2.000 Euro Kaltmiete für 70 Quadratmeter und drei Zimmer sind keine Seltenheit. In zwei Jahren wird sich zeigen, was aus dem einstigen Scherbenviertel geworden ist.

Das Gebiet rund um die Falkenstraße war einst geprägt durch die Brauereien und ihre Arbeiter – das besagte Gebäude ist ein klassisches Sekretärinnenwohnheim. Noch heute wohnen hier Menschen, die sonst in München Schwierigkeiten hätten, eine Wohnung zu finden. Sie sorgen sich, ob sie bleiben können. Jargonnant Partners schreibt zu ihrem Projekt: "Bestandsmieter wurden bisher weder gekündigt, noch wird Bestandsmietern in Zukunft gekündigt." Derzeit könne man keine Aussage darüber treffen, ob das Haus eventuell weiterverkauft wird.

Steuersparmodelle und Adressen in Luxemburg

Vor 15 Jahren jedenfalls haben die luxemburgischen Investoren ein Projekt im Berliner Ortsteil Moabit mit den Geldern des staatlichen kanadischen Rentenfonds entwickelt. In der Lehrter Straße hatte das Land Berlin elf in den 1970ern gebaute Wohnhäuser an Jargonnant Partners aus dem Bereich des sozialen Wohnungsbaus veräußert.

Die Lehrter Straße ist öffentlich zum Symbol geworden, wie dem deutschen Staat Millionen an Steuergeldern verloren gegangen sind – wegen Immobilienfirmen mit komplexer Verschachtelungen und Briefkastendependancen in Luxemburg (siehe unten). Die Mieter der früheren Sozialwohnungen wehrten sich, sie erstritten sich eine Zusatzklausel im Mietvertrag, die Luxussanierungen sowie die Aufteilung der Häuser in Wohneigentum für zehn Jahre ausschloss.

Mittlerweile ist die Frist abgelaufen, auf dem Grundstück eines alten Mieter-Parkhauses ist ein Hotel gebaut worden. Die Fassaden der Häuser wurden gedämmt, die Neuvermietungspreise steigen. Mietwohnungen sind in Eigentum umgewandelt worden, angrenzende Grundstücke wurden mit Mikroapartments und Single-Wohnungen bebaut.

Steueroase Luxemburg

Im Jahr 2014 sind in mehreren Phasen insgesamt 28.000 Seiten mit vertraulichen Steuervereinbarungen internationaler Konzerne und der Steuerbehörde in Luxemburg veröffentlicht worden. Whistleblower hatten die Unterlagen aus den Beständen des Beratungsunternehmens PrivewaterhouseCoopers (PwC) an Journalisten weitergegeben, die die sogenannten Lux-Leaks auswerteten und ihre Erkenntnisse veröffentlichten.

Durch komplizierte Firmengeflechte und Tochterfirmen ließen sich die Steuern für die Unternehmen in den Jahren zwischen 2002 und 2010 auf unter ein Prozent drücken. Diese Art der Steuervermeidung hat sich gelohnt – Weltkonzerne sparten sich so Steuern in Millionenhöhe.

Dabei verstoßen die Unternehmen nicht gegen geltendes Recht, allerdings ist das schlecht zu überprüfen, denn die Steuerabsprachen mit Luxemburg sind in der Regel vertraulich. Im Falle von zwei Absprachen, die öffentlich wurden (Fiat und Amazon) hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen Luxemburg eingeleitet. Der Vorwurf lautet auf illegale Staatsbeihilfe. Der Skandal setzte auch den damaligen EU-Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker unter Druck. Als langjähriger Premier- und Finanzminister des Großherzogtums gilt er als Architekt der Steueroase Luxemburg.

Die Veröffentlichung der Daten führte zur Verabschiedung des Gesetzes zum Austausch der Steuer-Vorbescheide in der EU. Die Mitgliedstaaten haben diese Regelung in der jüngeren Vergangenheit aber eher halbherzig umgesetzt. Offenbar war der Skandal sogar Werbung für das Luxemburger Modell. Nach Angaben des Netzwerkes Eurodad sind die Steuerdeals im Ausland sogar noch gestiegen.

