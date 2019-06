ExpressBuslinie X80 - Haltestelle in Moosach fehlt noch

Der X80 bekommt eine Haltestelle in Gröbenzell. Seit Dienstag bedienen Busse in Richtung Puchheim Bf. den Halt Ziegelei-Ring an der Lena-Christ-Straße. In Richtung Moosach muss die Haltestelle noch gebaut werden. Das soll im Laufe des Jahres passieren.