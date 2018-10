"Die ganze Elektrizität: Brandmelder, Einbruchsicherung, all das funktioniert nur noch sehr bedingt und muss dringend überarbeitet werden", sagt Sammlungsdirektor Florian Knauss, ihn schaudert es beim Gedanken an die ungesicherten Kunstwerke. Seit der Wiedereröffnung des Museums bei den Olympischen Spielen 1972 wurden keine größeren Arbeiten mehr am Bau vorgenommen.