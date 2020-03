Lucy muss gehen "GNTM 2020": Ärger mit dem Fotografen und fiesen Hashtags

Die neueste Folge von "Germany's next Topmodel" begann am Donnerstagabend gleich mit einem ganz besonderen Shooting. Mitten auf dem Hollywood Boulevard sollten Heidi Klums (46) Meeedchen sich in Marilyn Monroe (1926 - 1962) verwandeln. Nach solch einem außergewöhnlichen Erlebnis musste sich später aber eine von ihnen verabschieden.