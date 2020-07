Love, Peace & Rock 'n' Roll Schelmischer Schlagmann: Beatles-Legende Ringo Starr wird 80 Jahre alt

Ringo reichte sein präzises Spiel auch an seinen Sohn Zak Starkey (54) weiter, der unter anderem schon für Oasis oder auch The Who hinter dem Drum Kit saß. Neben Zak hat der Mann aus dem Liverpooler Arbeiterbezirk Dingle noch zwei weitere Kinder aus seiner ersten Ehe mit Maureen Tigrett (1946-1994), die vorher mit McCartney zusammen war und später auch eine Affäre mit Harrison gehabt haben soll.

Mit ein wenig Hilfe von seinen Freunden

Das Songwriter-Duo Lennon und McCartney servierten Starr einfach zu singende, aber sehr eingängige Melodien wie die aus "With a Little Help From My Friends" oder "Yellow Submarine". Gerade einmal zwei selbst geschriebene Songs konnte Starr im gesamten Beatles-Katalog platzieren: "Don't Pass Me By" und "Octopus's Garden". Doch gerade Stücke wie diese kamen bei den Fans gut an, und auch Starrs Kollegen wussten inzwischen um seine Qualitäten - sie brauchten ihn mehr als sie zugeben wollten.

Jeder Beatle hatte seine Rolle und seinen Platz, den er innerhalb der Gruppe einnahm. So war Ringo immer der Lustige, der Spaßvogel, der Klassenclown - sein komödiantisches Talent zeigte er schon früh in Filmen wie "A Hard Day's Night" oder "Help!".

Dabei hatte Richard Starkey, wie Ringo Starr eigentlich heißt, lange keinen Grund zum Lachen. Er war ein Liverpooler Scheidungskind aus ärmlichen Verhältnissen, das seine Zeit nicht in der Schule, sondern allein ans Bett gefesselt mit schweren Krankheiten wie Tuberkulose verbrachte. Und mit dem Schlagzeug, das ihm Trost spendete und zu einer Karriere als Profimusiker verhalf. Zuerst bei der Beat-Truppe Rory Storm & the Hurricanes, dann bei den Beatles, der bald berühmtesten Band der Welt.

Vom Possenreißer zum Playboy

Wie die anderen machte auch Ringo nach dem Ende der Beatles 1970 solo weiter, was ihm durchaus gelang. Vor allem mit seinem Album "Ringo" und Titeln daraus wie "It Don't Come Easy", "Photograph" oder "You're Sixteen" hatte der einstige Kerl im Hintergrund endlich eigenständigen Erfolg.

Dabei rückte der Musiker auch ein wenig von seinem Schelmen-Image ab. So pflegte Starr Ende der 1970er wie kein anderer Ex-Beatle einen Lifestyle als Playboy. Und auch der Alkohol hatte es ihm angetan. Unterstützt wurde er bei seinen Exzessen von seiner zweiten Frau, dem früheren Bond-Girl Barbara Bach (72). Kennengelernt hatte er die US-Schauspielerin bei den Dreharbeiten zur Steinzeit-Komödie "Caveman", in der Starr einen Höhlenmenschen spielte.

All you need is "Peace & Love"

Doch diese Zeiten sind lange vorbei, Ringo Starr trinkt und raucht nicht mehr. Heute heißen die Eckpfeiler seines Lebens "Peace & Love". Und natürlich macht er auch weiterhin Musik: Sein 20. Studioalbum "What's My Name" erschien im Oktober 2019, ein besonderes Highlight daraus ist "Grow Old With Me", ein altes John-Lennon-Demo, das er zusammen mit seinem Freund, dem anderen noch lebenden Beatle Paul aufnahm.

Dazwischen gab es für Starr noch die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame durch Macca und den Ritterschlag durch Prinz William (38). Außerdem tritt Ringo Starr als Sänger und Schlagzeuger noch immer regelmäßig mit verschiedenen Formationen wie seiner All-Starr Band auf - mittlerweile auch mit der nötigen Anerkennung.