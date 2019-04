Lotta & der Mittelpunkt der Welt, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

New York, New York! Heidi Klum überrascht ihre GNTM-Models mit einer Einladung für die exklusive amfAR-Gala. In glamourösen Designerroben dürfen zwei Topmodel-Anwärterinnen gemeinsam mit der Modelchefin über den roten Teppich schreiten und sich unter die prominenten Gäste mischen. Zurück in L.A. erwartet die GNTM-Models beim Fotoshooting und dem Entscheidungswalk eine prominente Gastjurorin: Lifestyle-Ikone Paris Hilton steht Heidi Klum mit Rat und Tat zur Seite.