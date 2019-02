Los Angeles im Super Bowl Rams-Coach Sean McVay: Der Wundertrainer

McVays Fokussierung geht so weit, dass er an Spieltagen einen eigenen "Get-Back-Coach" benötigt, weil er oft wie in Trance am Spielfeldrand hin und her läuft. Assistent Ted Rath zerrt ihn dann wieder zurück, damit er nicht blindlings in einen Schiedsrichter rumpelt und so eine Strafe kassiert. "Es ist eine Kunst, wie ein Tanz", beschreibt "Geh-zurück"-Coach Rath seinen Aufpasser-Job. "Vielleicht Tango?"

Ein erfolgreicher Tango, eine Mischung aus Humor, Professionalität und Fachwissen – McVay eroberte die NFL im Sturm. Und löste gleichzeitig einen Trend aus, wie es ihn im Fußball eben schon lange gibt – hin zu jungen, offensiven Trainern. "Alle suchen den neuen Sean McVay", sagt Werner. Doch derzeit gibt nur einen – und der kann in der Nacht auf Montag Geschichte schreiben.

