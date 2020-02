Look komplett verändert Goodbye Burgunderrot! Sharon Osbourne hat jetzt weißes Haar

"Sharon hat zu 100 Prozent weißes Haar und färbte ihre Haare in den letzten 18 Jahren einmal pro Woche in einem dunklen, leuchtenden Rot. Sie erklärte mir, dass sie diese Veränderung schon vor langer Zeit machen wollte, aber jedes Mal, wenn sie es versuchte, endete es in einer Katastrophe", so Martin. Die "schönste und eleganteste Talkshow-Moderatorin und Entertainerin" sei dazu verpflichtet gewesen, ihr Haar so oft zu färben, "weil sie fast jeden Tag im Fernsehen ist und ihre beliebte Fernsehsendung moderiert", erklärt er verständnisvoll weiter.