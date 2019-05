Look des Tages Taylor Swift setzt auf Volants

Sängerin Taylor Swift (29, "Reputation") ist in einem verspielten Mini-Kleid in Flieder über den roten Teppich der diesjährigen Billboard Music Awards in Las Vegas geschritten. Zahlreiche Volants sowie edle Spitzendetails machten das Outfit zu einem besonderen Hingucker. Der kurze Rock gab den Blick auf ihre schlanken Beine preis. Dazu kombinierte sie ein paar farblich passende Riemchen-Sandalen.