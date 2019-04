Look des Tages Lena Meyer-Landrut: Bauchfreies Outfit

Lena Meyer-Landrut (27, "don't lie to me") überzeugte bei der Premiere des Animationsfilms "Willkommen im Wunder Park" in einem trendigen Oversize-Outfit: Sie trug einen weit geschnittenen Hosenanzug in Beige, der aus einem Blazer mit breitem Kragen und einer Bundfaltenhose bestand. Das Highlight ihres Looks war ein hellgelbes, sehr kurzes Poloshirt, das ihre schlanke Taille betonte.