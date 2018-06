Look des Tages Lady Kitty Spencer im bunten Sommerkleid

Strahlender Auftritt von Lady Kitty Spencer (27)! Für die Sommerparty des Victoria & Albert Museums in London schmiss sich die Nichte von Prinzessin Diana (1961-1997) am gestrigen Mittwoch in eine wahrlich farbenfrohe Robe. Das knielange Cocktailkleid bestach durch eine raffinierte Kacheloptik in Orange, Blau und Gelb. Zahlreiche Blumenprints sowie Ornamente und ein Hauch von weißer Spitze zierten das Dress, das sich eng an den Oberkörper des britischen Models anschmiegte und von der Taille abwärts in einen leichten Faltenrock überging.