Look des Tages Chelsea Kane funkelt in Weinrot-Pink

US-Schauspielerin Chelsea Kane (31, "Baby Daddy") war auf dem roten Teppich der "GLSEN Respect Award"-Preisverleihung am Wochenende in Beverly Hills nicht zu übersehen. Sie erschien in einem Zweiteiler, der über und über mit weinrot-pink glitzernden Pailletten besetzt war. Neben diesem Blitzlichtgewitter-freundlichen Aspekt sorgte auch der Schnitt ihres Outfits dafür, dass der US-Star zum Hingucker wurde: Das One-Shoulder-Top zierte ein dreiviertellanger Puffärmel und ein Volant am Saum.