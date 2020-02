Haching-Trainer Schromm: "Wir wollen Druck auf die Liga ausüben"

"Unser primäres Ziel am Freitagabend ist es, vorne auf der Eins zu stehen", stellte Schromm klar: "Wir wollen Erster werden und die Chance dazu haben wir mit einem Sieg oder einem Unentschieden. Wir wollen Druck auf die Liga ausüben." Noch ist man mit 44 Zählern Zweiter, punktgleich mit Spitzenreiter MSV Duisburg (gastiert erst am Sonntag in Meppen). Noch.