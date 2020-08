Der Kranführer hatte offensichtlich nicht aufgepasst und war mit der Ladung in den Bereich des Gleisbereichs geraten. Der Lokführer legte eine Vollbremsung hin, dadurch kam es nur zu oberflächlichen Beschädigungen an der Lok. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr. Der Rangierbahnhof in Laim musste für rund 90 Minuten gesperrt werden.